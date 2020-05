Twitter’da 'planlanmış tweet' dönemi

Micro blog sitesi Twitter pek çok kullanıcının merakla beklediği özelliği platforma entegre etti.



sosyal medya platformuna daha önce tweetdect üzerinden kullanılabilen tweetleri planlama özelliği geldi.



Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, tweetlerini önceden planlayıp istedikleri tarih ve saatte paylaşabilecek.



Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal