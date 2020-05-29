Twitter’da 'planlanmış tweet' dönemi

Micro blog sitesi Twitter'a uzun süredir beklenen ‘planlanmış tweet’ özelliği geldi.

29.05.2020 - 07:26

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Micro blog sitesi Twitter pek çok kullanıcının merakla beklediği özelliği platforma entegre etti.

sosyal medya platformuna daha önce tweetdect üzerinden kullanılabilen tweetleri planlama özelliği geldi. 

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, tweetlerini önceden planlayıp istedikleri tarih ve saatte paylaşabilecek.

Peki yeni özellik nasıl kullanılıyor? Twitter üzerinden ‘planlanmış tweet’ göndermek için tweet oluşturma penceresinden, ‘planlanmış tweet’ butonuna tıklayın.

Bu işlemin ardından karşınıza çıkan pencereden tarih ve zamanı seçin.

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