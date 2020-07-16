Twitter'da siber saldırı: Ünlüler, büyük şirketler ve siyasilerin hesapları ele geçirildi

Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları hacklendi. Hacklenen hesaplardan bitcoin çekilişi paylaşımı yapıldı.

16.07.2020 - 01:16

Twitter'da siber saldırı: Ünlüler, büyük şirketler ve siyasilerin hesapları ele geçirildi

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD eski Başkanı Barack Obama, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amerikalı iş insanı Warren Buffett, ünlü şarkıcı Kanye West, ABD'li politakacı ve iş insanı Michael Bloomberg, Apple ve Uber'in resmi twitter hesapları hacklendi.

Hesaplardan Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapılarak verilen linklere tıklanılması istendi. Paylaşımda gönderilen linkle şu ana kadar 100 bin dolar toplandığı belirtiliyor. 

Konuyla ilgili Twitter'dan henüz bir açıklama yapılmadı. 

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