Twitter'da son günlerde sıklıkla kullanılan kırmızı bayrak emojisinin anlamı ne?

Geleneksel olarak kırmızı bayraklar, bir kişinin dikkatini gerektiren tehlikeleri veya sorunları belirtmek için kullanılır.



Twitter kullanıcılar gönderilerine kırmızı bayrak eklediğinde, genellikle büyük bir sorun veya başka biriyle ilgili sorun olarak gördükleri bir şeyi açıklıyorlar.

İNSANLAR BİRBİRİNİ NE HAKKINDA UYARIYOR?

Kısacası her şey. İnsanlar spor, yemek, film, müzik, politika ve sorunlu buldukları daha pek çok konuda tweet atıyorlar. Bu tweetler genellikle şaka amacıyla atılıyor.



Twitter ABD’de emoji kullananılan tweetlerin geçen haftaya göre yüzde 455’lik bir artış gördüğünü söylüyor. Salı, dünya çapında 1,5 milyon kırmızı bayraklı emoji tweeti atıldı.

SOSYAL MEDYA DEVLERİNİN KIRMIZI BAYRAK TWEETLERİ

Sosyal medya devleri de bu kervana katıldı. Whatsapp , Twitter, Linkedln ve MTV gibi hesapların kırmızı bayrak tweetleri.

“I’m not on Twitter” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

"We're not a team, we're more like a family" 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — LinkedIn (@LinkedIn) October 13, 2021

“I don’t keep up with pop music” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — MTV (@MTV) October 13, 2021