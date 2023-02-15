Twitter'da sorun mu var? Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Sosyal medya devi Twitter'da yaşanan yavaşlık Twitter çöktü mü? sorusunu gündeme getirdi.

Twitter'da sayfa akışında yaşanan yavaşlık ve sayfa yenilemede sorun yaşanmasının ardından gözler Twitter'dan gelecek açıklamalara çevrildi.



Bazı kullanıcılar uygulamaya giriş yapamadığını, bazıları ise sitenin açıldığını ancak yeni gönderilerin yüklenemediğini belirtiyor. Peki Twitter'da herhangi bir sorun var mı?

BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan Twitter'da yaşanan soruna ilişkin açıklama geldi.

Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter'ın akış yüklemesi ve bazı özelliklerinde kısmi sorunlar yaşandığı USOM tarafından raporlanmıştır. Global kaynaklı bu arızalar konusunda şirketten bilgi istenmiştir." açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili Twitter'dan henüz bir açıklama gelmedi.

DEPREMİN İLK GÜNÜ TWİTTER'A GİRİŞ YAPILAMAMIŞTI

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Twitter'da erişim sorunu yaşanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirmişti.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar ve yardım kampanyalarına karşı atılabilecek adımlar ele alınmış, Twitter yönetimine, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı sorumlulukları hatırlatılmıştı.

Twitter yöneticileri görüşmede, dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü vermiş,

bunun üzerine Twitter yeniden normale dönmüştü.