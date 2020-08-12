Twitter'da yeni dönem: Kullanıcılar tweet'lere kimlerin yanıt verebileceğine karar verecek

Mikro blog platformu Twitter platforma yeni bir özellik entegre etti.



Yeni özellik sayesinde Twitter kullanıcıları paylaştıkları içeriklere kimlerin yanıt verebileceğine karar verebiliyor.



Twitter’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada söz konusu özelliğin seçilmiş kişiler dahil tüm kullanıcılara açıldığı bilgisinin altı çizildi.



Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan habere göre, üç ayar bulunan bu özellikte içerik sahibi attığı bir tweet’e yanıt ayarlarını herkese açabiliyor, sadece tweet’te bahsettiği kişilerin yanıt vermesine izin verebiliyor ya da sadece takip ettiklerinin yanıt vermesini sağlayabiliyor.



Ancak bu tweet’lerde yanıt verme kısıtlansa dahi bu içeriği herkes beğenebiliyor ya da yeniden paylaşmaya devam edebiliyor.