Twitter'da yeni işten çıkarmalar yaşanabilir iddiası

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın olaylı Twitter süreci devam ediyor.

Son olarak Musk'ın Twitter'dan daha fazla insanı işten çıkartabileceği öne sürüldü.

İddia, hafta sonu Bloomberg'te yer alan haberle ortaya atıldı.



Rapora göre işten çıkarmaların bugün başlaması bekleniyor ve Twitter'ın satış ve ortaklık programlarını hedef alacak.

ULTİMATOM VERMİŞTİ



Geçen hafta Elon Musk, Twitter çalışanlarına ya Twitter'ın daha sert çalışma şartlarında ve daha uzun çalışma saatlerinde çalışmayı kabul etmeleri ya da üç aylık kıdem tazminatıyla salıverilmeleri yönünde bir ültimatom verdi.



Çalışanlara yanıt vermeleri için 24 saat süre verdi ve bunu yapmayanların işine son verilmiş sayılacağını söyledi.



Bloomberg kaynakları, hareketin özellikle platformun mühendisleri arasında toplu bir istifaya yol açtığını söyledi.



Musk, 28 Ekim'de 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşmasıyla şirketi devraldıktan günler sonra, Twitter'ın 7 bin 500 çalışanının yarısını kovdu.