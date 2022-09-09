Twitter'dan 7 milyon dolarlık sus payı

Mikroblogging sitesi Twitter, Elon Musk'la davasını zora sokacak bir sızıntıyı tıkadı.



Şirket, ocak ayında kovduğu eski güvenlik şefi Pieter Zatko'ya bir servet ödedi. Basına yansıyan bilgilere göre Zatko'yla yapılan anlaşmada 7 milyon dolar tazminat verilecek.



Pieter Zatko, denetleyici kurumlara şikayet mektubu göndermişti.



Milyarder girişimci Elon Musk, bot hesapların fazlalılığı gerekçesiyle Twitter'ı almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Twitter yönetim kurulu ise 44 milyar dolarlık bu anlaşmanın gerçekleştirilmesi için mahkeme yolunu tutmuştu.

Eski güvenlik şefi Pieter Zatko'nun iddiaları Musk cephesinde artı olarak yazılmıştı.

Ancak imzalanan tazminat anlaşmasına göre Pieter Zatko, Twitter'daki çalıştığı süreye ilişkin konuşma yapamayacak. Zatko sadece mahkeme onu çağırırsa Twitter hakkında konuşabilecek.



Pieter Zatko, salı günü kongre önünde şahitlik yapacak. Twitter yönetim kurulunun aynı gün Musk'a satışı onaylaması bekleniyor.