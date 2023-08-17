Twitter'dan anonim hesaplara kötü haber: Artık kimlik isteyecek

Elon Musk, X üzerinde Premium aboneliği bulunan kullanıcılardan devlet tarafından verilmiş bir kimlik ve canlı bir fotoğraf istiyor.



X kullanıcısı @nima_owji, uygulamanın yeni kimlik doğrulama kuralları gibi görünen ve kullanıcıdan bir selfie ve devlet tarafından verilmiş bir kimliğin fotoğrafını çekmesini isteyen bir açılır pencerenin ekran görüntüsünü yayınladı.



En altta yer alan bir dipnotta, kullanıcıların kimliğinin üçüncü taraf sitesi Au10tix ile paylaşılacağı belirtilirken verilerin 30 güne kadar saklanacağı kaydedildi.



Ayrıca, Premium özelliklerinden faydalanmak isteyen kullanıcıların kimlik doğrulama yapmak zorunda oldukları vurgulandı.

YALNIZCA PREMİUM KULLANICILAR KİMLİK DOĞRULAMAK ZORUNDA



Öte yandan bu özelliğin yalnızca Premium kullanıcılar için olduğu belirtildi.

