Twitter'dan anonim hesaplara kötü haber: Artık kimlik isteyecek

X yani eski adıyla Twitter, Premium abonesi olup onaylı hesabı bulunan herkesten kimlik doğrulama prosedürlerini yerine getirmesini zorunlu kılacak. Bu prosedürlere göre Premium üyeliği bulunan kullanıcıların bir kimlik ve canlı fotoğrafı isteniyor.

Twitter'dan anonim hesaplara kötü haber: Artık kimlik isteyecek

, X üzerinde Premium aboneliği bulunan kullanıcılardan devlet tarafından verilmiş bir kimlik ve canlı bir fotoğraf istiyor.

X kullanıcısı @nima_owji, uygulamanın yeni kimlik doğrulama kuralları gibi görünen ve kullanıcıdan bir selfie ve devlet tarafından verilmiş bir kimliğin fotoğrafını çekmesini isteyen bir açılır pencerenin ekran görüntüsünü yayınladı.

En altta yer alan bir dipnotta, kullanıcıların kimliğinin üçüncü taraf sitesi Au10tix ile paylaşılacağı belirtilirken verilerin 30 güne kadar saklanacağı kaydedildi.

Ayrıca, Premium özelliklerinden faydalanmak isteyen kullanıcıların kimlik doğrulama yapmak zorunda oldukları vurgulandı.

YALNIZCA PREMİUM KULLANICILAR KİMLİK DOĞRULAMAK ZORUNDA

Öte yandan bu özelliğin yalnızca Premium kullanıcılar için olduğu belirtildi.

Twitter'dan anonim hesaplara kötü haber: Artık kimlik isteyecek - 1
Twitter'dan anonim hesaplara kötü haber: Artık kimlik isteyecek - 2

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...