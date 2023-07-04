Twitter'dan bir kısıtlama daha: Sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

Twitter, daha hızlı içerik takibi sağlayan TweetDeck'i, yalnızca onaylı hesapların kullanabileceğini açıkladı.

Twitter'dan bir kısıtlama daha: Sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

, TweetDeck'in yeni ve geliştirilmiş versiyonunu duyurdu. Tüm kullanıcıların yeni versiyona girebileceği açıklandı. Ancak 30 gün içerisinde TweetDeck'e yalnızca onaylı hesapların girebileceği belirtildi.

Daha çok işletmeler ve haber kuruluşları tarafından kullanılan TweetDeck'in, gelirlerinde artışa neden olabileceğine yönelik yorumlar yapıldı.

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Diğer yandan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çatı kuruluşu META, Twitter'a rakip oluyor. Threads isimli uygulama, Amerika Birleşik Devletleri'nde perşembe kullanıma sunulacak.

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