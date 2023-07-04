Twitter'dan bir kısıtlama daha: Sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

Twitter, TweetDeck'in yeni ve geliştirilmiş versiyonunu duyurdu. Tüm kullanıcıların yeni versiyona girebileceği açıklandı. Ancak 30 gün içerisinde TweetDeck'e yalnızca onaylı hesapların girebileceği belirtildi.



Daha çok işletmeler ve haber kuruluşları tarafından kullanılan TweetDeck'in, Twitter gelirlerinde artışa neden olabileceğine yönelik yorumlar yapıldı.



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