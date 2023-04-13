Twitter'dan içeriklere "abonelik" özelliği

Twitter, içerik üreticilerinin platform üzerinden gelir elde edebilmesi amacıyla içeriklere abone olma özelliğini hayata geçiriyor. Twitter'ın sahibi Elon Musk, içerik üreticilerinden ilk 12 ayda herhangi bir kesinti yapılmayacağını belirterek, "Amacımız, yaratıcı refahını en üst düzeye çıkarmak." dedi.

Twitter'dan içeriklere "abonelik" özelliği

'ın sahibi , platformunda içerik üreticilerine abone olma özelliğinin sunulacağını bildirdi.

Musk, 'dan yaptığı paylaşımda, "Takipçilerinize, uzun metinlerden saatlerce süren videolara kadar her türlü materyalin aboneliklerini sunmak için başvurun" çağrısında bulundu.

Kullanıcıların Twitter'da ayarlarda "Gelire Dönüştürme" sekmesi üzerinden söz konusu özellikten faydalanabileceğini belirten Musk, Twitter'ın ilk 12 ay boyunca, Android ve iOS'un aldığı ücretler dışında, kullanıcılardan herhangi bir kesinti yapmayacağını kaydetti.

Twitter'ın kullanıcıların çalışmalarının tanıtımına da yardımcı olacağını aktaran Musk, "Amacımız, yaratıcı refahını en üst düzeye çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi: Göğüsçü

Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi: Göğüsçü

Haberi Görüntüle

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...