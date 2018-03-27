Twitter'dan kripto para birimlerine yasak

Twitter yaptığı açıklamayla kripto para birimleri reklamlarını yasaklama kararı alan teknoloji devleri arasına katıldı.



Twitter sözcüsü "Twitter camiasının güvenliğini sağlamaya bağlıyız. Hal böyle olunca kripto para birimleri konusunda Twitter Reklamları (Twitter Ads) için yeni bir politika ekledik" dedi. Sözcü "Bu yeni politika çerçevesinde ICOs (Initial Coin Offerings- Başlangıç Parası Teklifleri) ve 'token' satışı reklamları küresel olarak yasaklanacak" dedi.



Twitter'ın yasak getirme olasılığı ilk olarak geçen hafta gündeme getirilmişti. Haberlerin ardından Bitcoin fiyatları 7.000 dolar seviyesine düşmüş ancak aynı gün 3 saat içinde 700 dolarlık bir artış gerçeklemişti.



Dünyanın en büyük reklam sağlayıcısı konumundaki Google mart ayı başında finans hizmetleri poltikasında güncellemeye giderek 'kripto para birimleri ve ilişkili içeriklerin' reklamlarını haziran ayından itibaren kısıtlayacağını açıklamıştı.



Önde gelen kripto para birimi Bitcoin, dünyanın 2. en büyük reklam sağlayıcısı Facebook'un da 'sıklıkla aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlar ile ilişkilendirilen finansal ürün ve servislerin teşvik edilmesinin' önlenmesi kapsamında tüm kripto para birimleri hakkında reklam verilmesini yasakladığını duyurmasının ardından ocak sonunda yüzde 12'lik bir düşüş yaşamıştı.