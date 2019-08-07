300 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan popüler sosyal medya platformu kullanıcı gizliliği ihlali ile gündemde.



Mikro blog uygulamasının ayarlarında yaşanan bir sorun nedeniyle, kullanıcılar onay vermese bile verilerinin kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanıldığı tespit edildi.



Söz konusu hata nedeniyle kullanıcılar ayarlar bölümünden gerekli ayarlamaları yapmış olsalar bile verileri reklam verenler ile paylaşıldı.



Twitter'dan yapılan resmi açıklama ile ortaya çıkan hata ile ilgili platform şu açıklamayı yaptı:



"Twitter'a güvendiniz ancak biz bu konuda başarısız olduk. Bu hatadan ötürü üzgünüz ve bir daha benzer bir hatanın yaşanmaması için adımlar atıyoruz."

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