Twitter'dan Microsoft'a verileri kötüye kullanma suçlaması

MUSK: DAVA ZAMANI

Spiro, Microsoft'un verileri kullanma amacı hakkında Twitter'ı bilgilendirmesi gerektiği halde veri tabanından bilgi alan 8 uygulama programlama arayüzünün (API) 6'sında bunu yapmadığını aktardı.



Nisan itibarıyla Microsoft'un Twitter API'sini kullanan en az beş ürünü olduğunu belirten Spiro, "Microsoft, Twitter'ın API'lerine ve içeriğine sürekli erişim için ücret ödemeyi reddetti." ifadesini kullandı.



Microsoft Sözcüsü Frank Shaw, Microsoft'un mektupta yer alan soruları inceleyeceğini ve ardından uygun şekilde cevap vereceğini açıkladı.



Musk da daha önce Twitter sayfasından paylaşım yaparak Microsoft ve ortağı OpenAI'yi ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerini geliştirmek için Twitter verilerini "yasa dışı" kullanmakla suçlamış, "dava zamanı" ifadesine yer vermişti.