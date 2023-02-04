Twitter’dan para kazanma dönemi başlıyor

Twitter’ı satın alan Elon Musk kullanıcılara para kazandırmanın yolunu arıyor.

Elon Musk, bunun mümkün olması için yüksek profilli hesapların platformda aktif olması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle Twitter Blue üyeliği olan takipçileri için reklam gelirlerinden para kazanacaklarını açıkladı.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bugünden itibaren Blue üyeliği olan kullanıcıların şirketten gelir elde edeceğini paylaştı. Twitter, kullanıcılarının paylaşımlarında verilen yanıtlarda görüntülenen reklamlardan sağladığı gelirlerini, Blue üyeliği satın alan hesap sahipleriyle paylaşacak.

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Musk, bu şekilde özellikle de takipçi sayısı yüksek olan kişilerin sosyal medya platformunda daha fazla aktif olacağını düşünüyor. İlham veren içerik üreticileri sayesinde de genel Twitter kullanıcılarının platform genelinde daha aktif olması sağlanacak.



Öte yandan kısa süre önce Twitter’ın bir sosyal medya platformundan öte ödeme aracı olacağı da ortaya çıktı.

Elon Musk’ın açıklamalarına göre kullanıcıların platformdaki diğer kişilere para aktarabilecek. Sosyal medya platformu için Apple Pay ya da PayPal tarzında geliştirilecek dijital hizmete kripto paralar da dahil edilecek.