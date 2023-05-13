Twitter'dan "Türkiye'deki bazı içeriklere erişim engeli" açıklaması

Twitter, mahkeme kararlarından dolayı Türkiye'de bazı içeriklere erişim engeli getirdiklerini duyurdu.

Twitter'dan "Türkiye'deki bazı içeriklere erişim engeli" açıklaması

, bazı içeriklere "Twitter'ın Türkiye'de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla" erişim engeli koyduğunu duyurdu.

Twitter Global Government Affairs hesabından yapılan açıklamada, "Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik.

Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Hangi içeriklerin engellendiğine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

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