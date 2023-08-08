Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu: Twitter'dan nasıl para kazanılır?

Elon Musk'ın şu anda X olarak yeniden adlandırdığı Twitter, içerik oluşturucular için reklam geliri paylaşım programını resmen başlattığı kaydedildi.



Şirket bu ayın başlarında bazı içerik oluşturuculara ödeme yapmıştı, ancak şimdi, uygunluk kriterlerini karşılayan dünya çapındaki kullanıcılar ayarlardaki para kazanma sekmesinden programa başvurabilir.



SON 3 AYDA 15 MİLYON TWEET GÖSTERİMİNE SAHİP OLMAK GEREKİYOR



Programa dahil olup para kazanabilmek için XBlue'ya abone olmanız veya Doğrulanmış Kuruluş olmanız, "son 3 ay içinde toplam gönderilerinizde en az 15 milyon gösterime" ve en az 500 takipçiye sahip olmanız gerekiyor.



Şirket, "Sürecin mümkün olduğunca basit olmasını istiyoruz, bu nedenle tüm uygun X Blue ve Doğrulanmış Kuruluşlar aboneleri, uygunluk kriterlerini karşıladıkları ve katıldıkları sürece gelir payı alma hakkına sahiptir" ifaderini kullanıyor.



X, 50 dolardan fazla gelir elde ettiğinizi belirlediği sürece ödeme alacaksınız. Programla ilgili destek belgesinde şirketin ödemelerin değerini nasıl belirlediği belirtilmiyor.



BAZI KULLANICILAR PARA KAZANDIĞINI DUYURMUŞTU



Geçtiğimiz haftalarda Yaklaşık 750 bin takipçisi bulunan yazar Brian Krassenstein, Twitter'ın kendisine 24.305 dolarlık bir ödeme yaptığını iddia etmişti.



Ayrıca 230 bin takipçisi olan bir başka kullanıcı 2.236 dolar kazandığını belirtirken, 1,7 milyon takipçisi olan siyasi yorumcu Benny Johnson 9.546 dolar kazandığını söyledi.



TÜRKİYE'DE TWİTTER'DAN PARA KAZANMAK MÜMKÜN MÜ?

Twitter'dan para kazanmanız için bir Stripe hesabına sahip olmanız gerekiyor. Stripe'ın Türkiye'de kullanımının yasal olmamasından dolayı Twitter'ın para kazanma özelliğinden Türkiye'de bulunan kullanıcılar faydalanamıyor.