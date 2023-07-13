Twitter'dan yeni özellik: Beğeniler gizlenebilecek

Twitter, Blue abonelerinin yararlanabileceği yeni bir özelliği test ediyor.

BEĞENİLER SEKMESİ GİZLENEBİLECEK



Gizlilik odaklı bu özellik sayesinde Twitter Blue aboneliği bulunan kullanıcılar isterse beğendiği gönderileri gizleyebilecek.



Beğen butonunu gizleyen bir kullanıcının sadece kendisinin görebileceği bir sekme oluşturacağı ifade edildi. Ayrıca diğer kullanıcıların beğenilerini görmeye devam edebilecekleri de aktarıldı.

Öte yandan haberde Blue abonelerinin bu özellikle beraber aboneliklerini gizleyebileceği belirtildi.



Aboneliklerini gizleyen bir kullanıcının profilindeki abone listesini yalnızca kendisinin görüntüleyebileceği vurgulandı.

