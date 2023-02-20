Twitter dosyalarında 16. seri: ABD'li siyasetçiler 'çıkarları için' Twitter'a baskı yaptı

Twitter Dosyaları 16 serisinde, gazeteci Taibbi, kurum içi yazışmaları delil göstererek Maine Senatörü (Demokrat) Angus King ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi (Cumhuriyetçi) Mark Lenzi'nin de içinde olduğu bir grup politikacıyı "siyasi kazançları için Twitter yetkililerini etkilemeye çalışmakla" suçladı.



Taibbi, Senatör King'i, rakiplerinin sosyal medya platformundaki paylaşımlarını engellemek için Twitter yöneticileriyle yaptığı yazışmaları delil olarak paylaştığı ve kendini rahatsız eden paylaşımları "şüpheli" olarak nitelendirdiğini belirtti.



Serbest gazeteci Taibbi ayrıca, ABD'deki ana akım medyanın daha önce Twitter Dosyalarında ortaya çıkan bazı ifşaları tamamen görmezden geldiğini kaydederek, "Haber değeri taşıyan en az bir düzine başka ifşaat, son iki ayda ana akım haberlerde tam anlamıyla sıfır etki üretti." diye yazdı.



Taibbi paylaşımlarında, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Lenzi'nin, "hiçbir delil göstermeden 14 hesabın Rus kontrolünde veya bot oldukları iddiasıyla" kapatılmasını istediğini gösteren yazışmalara da yer verdi.



Twitter Dosyalarında belgelerin, "sistematik olarak tehdit olarak tanımlanan tüm yabancı nüfusu hedefleyen, balon gibi büyüyen bir federal sansür bürokrasisine işaret ettiğini" belirten Taibbi, mart ayından itibaren, Global Engagement Center (GEC) gibi "az bilinen federal kurumlar aracılığıyla" terörle mücadele mekanizmalarının nasıl "Amerikalıların kendine karşı feci bir etkileme aracına dönüştürüldüğüyle ilgili" belgeleri paylaşmaya başlayacağını kaydetti.

Musk 'Twitter Dosyaları' ifşaatlarını sürdürüyor: ABD, Twitter'dan 250 bin hesabın kapatılmasını istemiş Haberi Görüntüle TWİTTER DOSYALARI



Elon Musk bir süredir, Twitter'ın eski yönetiminin kurum içi yazışmalarını bir grup gazeteciyle paylaşarak ifşa ediyor.



Twitter'in yeni yöneticisi ve bağımsız gazetecilerin "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle içeriklere taraflı olarak müdahale ettiğini ortaya koyuyor.



Bugüne kadar yapılan ifşaatta, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine seçim sürecinde ortaya çıkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait sızıntıların sansürlenmesi, Trump’ın hesabının askıya alınmasının yanı sıra Twitter'ın eski yönetiminin ABD ordusunun Orta Doğu'daki manipülasyonlarına alet olduğu ve ABD makamlarının 250 bin Twitter hesabının kapatılmasını istediği ortaya çıkmıştı.



Twitter Dosyaları ifşaatlarında gazeteci Alex Berenson da Kovid-19 aşısı üreticisi Pfizer'ın Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Scott Gottlieb'in mRNA aşıları aleyhindeki paylaşımlar konusunda Twitter yöneticilerine yaptığı baskıya yer vermişti.



Musk ve Taibbi, Twitter Dosyaları 15'te, Rusya'nın ABD siyasetine müdahalesi konusunda zayıf iddialara dayanarak seyircisini yanıltan Amerikan medyasına yüklenmişti.