Twitter'ı zora sokacak sızıntı: Eski güvenlik şefi konuştu

Sosyal medya devi Twitter'ın eski güvenlik şefi Zatko platformun, bot ve sahte hesapların sayısını bilmediğini iddia etti. Bu iddia Twitter'la davalık olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ı harekete geçirdi.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 24.08.2022 - 10:44

Twitter'ı zora sokacak sızıntı: Eski güvenlik şefi konuştu

İlişkili Haberler

Elon Musk'ın başı derde girecek mi? Twitter'daki sahte hesap sayısını yanlış hesapladı

Elon Musk'ın başı derde girecek mi? Twitter'daki sahte hesap sayısını yanlış hesapladı

'ın eski güvenlik şefi, Peiter Zatko, sosyal medya plaftormunu, bot hesapların tespiti için yeterli iradeyi göstermemekle suçladı. Zatko Amerika Birleşik Devletleri'nde denetleyici kurumlara şikayet dilekçesi gönderdi.

'sa Zatko'nun bilgilerinin hatalı olduğunu, ocak ayında işten çıkarıldığını öne sürdü. Amerikan CNN ve The Washington Post yayın organlarına göre, 'ın avukatları bu bilgileri mahkemede kullanacak.

Avukatlar, ekim ayında görülecek davada Zatko'nun tanık olarak dinlenmesi için mahkeme celbi de gönderdi.

Musk, sahte hesaplar nedeniyle 'ı almaktan vazgeçmişti.

ESKİ CEO DORSEY'E DE CELP GÖNDERİLDİ

Elon Musk, Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'e mahkemeye gelmesi için celp gönderdi.

BBC'nin haberine göre, Ekim ayında görülecek olan dava öncesi Musk'ın avukatları, Dorsey'e celp göndererek Twitter'ın kurucu ortağını mahkemeye çağırdı.

Söz konusu celpte, "Sosyal medya platformundaki sahte hesapların ne kadar olduğuna dair net bilgi paylaşılmadığı” iddiasının desteklemesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Duruşma öncesi tarafların karşılıklı olarak anlaşması durumunda davanın düşebileceği belirtilirken Twitter, Musk’ın anlaşmada belirttiği gibi hisse başına 54,2 dolar karşılığında satın almayı tamamlamasını istiyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...