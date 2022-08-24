Twitter'ı zora sokacak sızıntı: Eski güvenlik şefi konuştu

Twitter'ın eski güvenlik şefi, Peiter Zatko, sosyal medya plaftormunu, bot hesapların tespiti için yeterli iradeyi göstermemekle suçladı. Zatko Amerika Birleşik Devletleri'nde denetleyici kurumlara şikayet dilekçesi gönderdi.

Twitter'sa Zatko'nun bilgilerinin hatalı olduğunu, ocak ayında işten çıkarıldığını öne sürdü. Amerikan CNN ve The Washington Post yayın organlarına göre, Elon Musk'ın avukatları bu bilgileri mahkemede kullanacak.

Avukatlar, ekim ayında görülecek davada Zatko'nun tanık olarak dinlenmesi için mahkeme celbi de gönderdi.

Musk, sahte hesaplar nedeniyle Twitter'ı almaktan vazgeçmişti.

ESKİ CEO DORSEY'E DE CELP GÖNDERİLDİ

Elon Musk, Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'e mahkemeye gelmesi için celp gönderdi.

BBC'nin haberine göre, Ekim ayında görülecek olan dava öncesi Musk'ın avukatları, Dorsey'e celp göndererek Twitter'ın kurucu ortağını mahkemeye çağırdı.

Söz konusu celpte, "Sosyal medya platformundaki sahte hesapların ne kadar olduğuna dair net bilgi paylaşılmadığı” iddiasının desteklemesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Duruşma öncesi tarafların karşılıklı olarak anlaşması durumunda davanın düşebileceği belirtilirken Twitter, Musk’ın anlaşmada belirttiği gibi hisse başına 54,2 dolar karşılığında satın almayı tamamlamasını istiyor.