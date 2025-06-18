Twitter'ın 240 kiloluk kuş logosu, Nevada çölünde yakıldı

Twitter'ın San Francisco'daki merkez binasının tepesinde bulunan 240 kiloluk iki kuş logosundan biri, yeni kurulan bir çevrimiçi pazar yerinin tanıtım amacı nedeniyle feci bir sonla karşılaştı.



Bu yılın başlarında logoyu açık artırmayla 34 bin dolara satın alan çevrimiçi pazar yeri Ditchit, eski Twitter çalışanlarının "Larry" adını verdiği kuşu Nevada çölünde havaya uçurdu.



12 METRELİK KUŞ LOGOSU