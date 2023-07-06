Twitter'ın bir başka rakibi Bluesky ilk ücretli hizmetini duyurdu!

Twitter'ın rakibi olan Bluesky, ek finansman ve ilk ücretli hizmetini duyurdu. Şirket, halka açık bir şirkete dönüştüğünde toplam 8 milyon dolarlık başlangıç fonu topladığını açıkladı.



Bu fonların, ekibin genişletilmesi, operasyonların ve altyapının finanse edilmesi ve Bluesky uygulamasını destekleyen AT Protokolü'nün büyütülmesi için kullanılacağı aktarıldı.



GELENEKSEL REKLAMCILIK BASKIN OLMAYACAK



Bluesky, geleneksel reklamcılığın baskın olmayacağı, kullanıcıların verilerine sahip olabileceği ve her zaman ayrılma özgürlüklerinin bulunabileceği bir protokol oluşturmayı hedefliyor.



ÜCRETLİ HİZMETLERİN İLKİ ÖZEL ALAN ADLARI



Şirket, ücretli hizmetlerinden ilki olarak özel alan adları sunacak ve popüler alan adı kayıt şirketi Namecheap ile işbirliği yapacak. Ayrıca, gelecekte başka hizmetlerin de sunulabileceği belirtiliyor.

BLUESKY'IN NE ZAMAN ÇIKIŞ YAPACAK?



Meta'nın Threads platformunun kullanıcılar ile buluşmasına rağmen Twitter'ın eski CEO'sunun kuruluşu olan Bluesky henüz davet kodu sistemiyle çalışıyor.

Davet kodu olmadan üyelik alamayan kullanıcılar ise Bluesky'a mail adreslerini ileterek bekleme listesine kayıt gerçekleştiriyor.



Twitter'ın rakip platformu Bluesky'ın ne zaman çıkış yapacağı ise bilinmiyor.