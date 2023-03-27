Twitter'ın değeri yarıya indi: Kasada dört aylık para kaldı

Twitter'ın sahibi Elon Musk çalışanlarına gönderdiği emailde şirketin mali krizde olduğunu açıkladı.



Sızdırılan e-posta'da, sirket personeline hisse senetleri konusunda bilgilendirme yapan Musk "kasadaki paranın bitmesine yaklaşık 4 ay kaldı" diye yazdı.



Çalışanlara ödenecek "hisse senedi hibelerinin tekrar gözden geçirileceğini belirten Musk, İşimiz zor ancak, şirketin değerini on kat artırıp 250 milyar dolara çıkarabiliriz" dedi.



Musk'ın, Bu ifadeleriyle "44 milyar dolara aldığı uygulamanın değerinin yaklaşık 20 milyar dolara düştüğünü itiraf ettiği belirtiliyor.



Elon Musk gerekirse çalışanların hisselerini kendisinin satın alabileceğini vurguladı. Musk'ın bu şekilde Twitter'ın değerini artırmaya çalışacağı ifade ediliyor.



Twitter için 46 milyar dolar ödeyen Musk, 'ücretli mavi tık' uygulaması başlatmış, şirketteki çalışan sayısını da 7 bin 500'den yaklaşık 2 bine indirmişti.



Öte yandan Twitter kodunun bir kısmının internete sızdırıldığı ortaya çıktı.



'İfade Özgürlüü Sevdalısı' adlı bir kullanıcının,, twitter kodunu, yazılım paylaşım platformu Github'da yayınlandığı bildirildi.



Durum Kaliforniya'daki bir mahkemeye sunulan belgeler yoluyla ortaya çıktı. Twitter'ın talebi üzerine kodun platformdan kaldırıldığı açıklandı.