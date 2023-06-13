Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'den itiraf: "Çalışanların evlerini basmakla tehdit ettiler!"

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, Breaking Points ile yaptığı bir röportajda hükümetin "Hindistan'da Twitter'ı kapatacağız." "Çalışanlarınızın evlerini basacağız" gibi tehditlerde bulunduğunu açıkladı.



2021'in başlarında, Hindistan hükümetinin Twitter'a karşı yasal işlem tehdidinde bulunmasının ardından, Sosyal medya şirketine Hindistan'daki yüzlerce hesabı askıya alması ve belirli hashtag'lerin görünürlüğünü kısıtlaması emredildi. Askıya alınmak üzere ayrılan hesapların çoğunun yeni önerilen yasaya karşı çiftçilerin protestolarını içerdiği ifade edildi.



BAKAN YARDIMCISI YALANLADI



Hindistan'da bilgi teknolojisi federal bakan ardımcısı Rajeev Chandrasekhar, Dorsey'in sölerini yalanladı ve daha önce CEO olarak görev yapan Twitter kurucu ortağının Twitter tarihinin en şaibeli dönemini temizlemeye çalıştığını iddia etti.



Ayrıca Chandrasekhar, Dorsey ve ekibinin Hindistan yasalarını sürekli olarak ihlal ettiğini vurguladı.





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Bakan yardımcısı "2020'den 2022'ye kadar sürekli yasalarımızı ihlal ettiler. Dorsey'in Twitter yönetimi, Hindistan hukukunun egemenliğini kabul etmekte sorun yaşıyordu" ifadelerini kullandı.



Sahte haberlerden rahatsızlık duyduğunu belirten Chandrasekhar, "Hindistan hükümeti, sahte haberlere dayanan durumu daha da alevlendirme potansiyeline sahip olduğu için yanlış bilgileri platformdan kaldırmak zorunda kaldı." diye belirtti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin