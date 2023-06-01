Twitter'ın eski sahibi, BlueSky Social ile aktif 100 bin kullanıcıya ulaştı!

Jack Dorsey, eski şirketi Twitter'a BlueSky Social ile rakip oluyor. Platform henüz davet koduyla üyelikler vermesine rağmen aktif olarak 100 bin kullanıcıya ulaştı.

Twitter'ın eski sahibi, BlueSky Social ile aktif 100 bin kullanıcıya ulaştı!

Ekim 2022'de 'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Bunun ardından 'ın eski sahibi Jack Dorsey, alternatif bir platformu BlueSky Social'ı kurarak rakip bir platformu piyasaya sürdü.

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3 MİLYON PAYLAŞIM

Şu ana kadar 57 binden fazla kullanıcının paylaşımda bulunduğu aktarılırken, platformda bulunan gönderi sayısı 3 milyonu geçmiş durumda.

Twitter'a benzeyen bir arayüzü olan BlueSky Social, kullanıcıların içerikler yayınlamasına ve erişmesine ayrıca kitlelerin onlarla birlikte hareket etmesine olanak tanıyor.

BLUESKY SOCIAL'A NASIL KAYIT OLUNUR?

BlueSky Social'a kayıt olmak için mail adresinizi BlueSky bekleme listesine iletmeniz gerekiyor. Ardından platform tarafından onaylanırsa size bir davet kodu gönderiliyor böylelikle bu davet kodunu kullanarak profil oluşturabiliyorsunuz.

BlueSky'ın duyurusuna göre, hizmetin yakında davet kodu olmayanların da kullanımına sunulacağı aktarıldı.

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