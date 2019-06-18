Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, The Next Web’e verdiği röportajda kurucusu olduğu mobil ödeme şirketi Square bünyesindeki yeni ekibin kripto para sektörünü daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştığını söyledi.



Dorsey, Square Crypto olarak ifade edilen bu girişimin, sürtünmesiz (çevrimiçi ve çevrimdışı ödemelerde satın alma bariyerlerini en aza indiren) internet ödemeleri için bir altyapı sağlayarak ödeme emirlerini şirket operasyonlarına ekleyeceğini belirtti.

Twitter ve Square şirketlerinin kurucusu, bu alandaki mevcut düzenlemelerin ve ortaklıkların Square’i yavaşlattığını kaydederek; söz konusu kripto altyapısının hayata geçmesiyle Square’in gelecekte karşılaşacağı birtakım engellerden kaçınabileceklerini umduğunu ifade etti.



İş modeli açısından bakıldığında Square’in bir internet şirketi gibi görünmediğini aktaran Jack Dorsey, bir internet şirketinin herhangi bir ürünü ya da hizmeti piyasaya sürebileceğini ve bunun dünyanın dört bir yanında ulaşılabilir olduğunu fakat söz konusu ödeme sistemleri olduğunda işlerin böyle yürümediğini vurguladı.

Ödeme sistemleri alanında girilen her pazarda düzenleyici kurumlara dikkat etmek ve yerel bir oyuncu ile iş birliği yapmak gibi gereklilikler olduğunu anlatan Dorsey, bunun da yeni pazarlara giriş sürecini oldukça yavaşlattığının altını çizdi.



Yazılım mühendisleri ve bir tasarımcıdan oluşan Square’deki bu küçük ekibin Dorsey ile doğrudan bağlantılı olarak çalışması planlanlanıyor. Ekip kripto para alanında açık kaynaklı bir çözüm sunmak için çaba harcayacak.



Twitter ve Square CEO’su Dorsey bu noktada ortaya çıkacak dizaynın, kripto paraların sıradan insanlar için bile erişilebilirliğini yükselteceğini anlattı.



Dorsey ayrıca eğitimsel görevlere atanacak tasarımcının aynı zamanda sıradan insanların Bitcoin gibi dijital paraları kavramsallaştırmalarını ve kripto paraları her gün kullanacakları ödeme araçları olarak görmelerini kolaylaştıracağını savundu.