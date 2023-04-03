Twitter'ın logosu değişti, Dogecoin yükselişe geçti

Logonun Twitter anasayfasında görüntülenmeye başlamasının ardından Dogecoin'in değerinde yüzde 30'luk bir artış gerçekleşti.



Yaklaşık altı ay önce Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın satın aldığı platformdaki logo değişikliğinin geçici olduğu ve zamanlamasının tesadüf olmadığı düşünülüyor.



Dogecoin'e desteğiyle bilinen Musk, Tesla ürünlerinin kripto para ile alınabileceğini açıklamıştı.

Elon Musk'a, Dogecoin'i desteklemek için bir "piramit şeması" oluşturduğu iddiasıyla 258 milyar dolarlık dava açılmıştı.



Logo değişikliğinin davaya bir gönderme olduğu düşünülüyor.



Konuyla ilgili ne Musk ne de Twitter yönetimi henüz bir açıklama yapmadı.