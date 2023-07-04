Eski Twitter CEO'sunun kuruluşu Bluesky'a yoğun talep: Kayıtlar durduruldu

Twitter'ın rakip platformu Bluesky, Elon Musk'ın son dönemlerde Twitter adına aldığı kararların ardından yoğun üyelik taleplerine maruz kaldı.
Musk, Cumartesi günü Twitter limitlerini birkaç kez değiştirdi. Doğrulanmış hesapların günde 10.000 gönderiyi, doğrulanmamış hesapların ise 1.000 gönderiyi ve yeni doğrulanmamış hesapların 500 gönderiyi görüntüleyebileceğini duyurdu.
Gün içinde limit aşımı problemleri yaşayan kullanıcılar, eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'in kuruluşu olan Bluesky'a üye olmaya başladı.
Independent'a göre tüm bu yaşanan yoğunluğun ardından Bluesky platformunun yeni üyelikleri duraklatmak zorunda kaldığı belirtildi.
"BLUESKY KAYITLARINI GEÇİCİ OLARAK DURDURACAĞIZ"
Bluesky yaptığı açıklamada, "Ekibimiz mevcut performans sorunlarını çözmeye devam ederken, Bluesky kayıtlarını geçici olarak duraklatacağız. Davet kodları çalışmaya devam ettiğinde sizi bilgilendireceğiz. Yakında daha fazla kullanıcıyı beta sürümümüze davet etmekten heyecan duyuyoruz!" ifadeleri yer aldı.
BLUESKY ÜYELİKLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Bluesky yaptığı duyuruda üyeliklerin ne zaman açılacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca platformun Beta sürümünden çıkıp tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor.
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