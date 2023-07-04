Eski Twitter CEO'sunun kuruluşu Bluesky'a yoğun talep: Kayıtlar durduruldu

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in kurduğu Bluesky, henüz beta aşamasında olmasına rağmen gelen aşırı üyelik taleplerinin ardından tüm kayıtları durdurduğunu açıkladı. Davet koduyla giriş yapılabilen platforma şimdilik davet kodunuz olsa bile kayıt olamayacaksınız. Peki Bluesky üyelikleri ne zaman açılacak? Bluesky'a nasıl üye olunur? İşte ayrıntılar...

Eski Twitter CEO'sunun kuruluşu Bluesky'a yoğun talep: Kayıtlar durduruldu

'ın rakip platformu Bluesky, 'ın son dönemlerde adına aldığı kararların ardından yoğun üyelik taleplerine maruz kaldı.

Musk, Cumartesi günü Twitter limitlerini birkaç kez değiştirdi. Doğrulanmış hesapların günde 10.000 gönderiyi, doğrulanmamış hesapların ise 1.000 gönderiyi ve yeni doğrulanmamış hesapların 500 gönderiyi görüntüleyebileceğini duyurdu.

Gün içinde limit aşımı problemleri yaşayan kullanıcılar, eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'in kuruluşu olan Bluesky'a üye olmaya başladı. 

Independent'a göre tüm bu yaşanan yoğunluğun ardından Bluesky platformunun yeni üyelikleri duraklatmak zorunda kaldığı belirtildi.

Eski Twitter CEO'sunun kuruluşu Bluesky'a yoğun talep: Kayıtlar durduruldu - 1

"BLUESKY KAYITLARINI GEÇİCİ OLARAK DURDURACAĞIZ"

Bluesky yaptığı açıklamada, "Ekibimiz mevcut performans sorunlarını çözmeye devam ederken, Bluesky kayıtlarını geçici olarak duraklatacağız. Davet kodları çalışmaya devam ettiğinde sizi bilgilendireceğiz. Yakında daha fazla kullanıcıyı beta sürümümüze davet etmekten heyecan duyuyoruz!" ifadeleri yer aldı.

BLUESKY ÜYELİKLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bluesky yaptığı duyuruda üyeliklerin ne zaman açılacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca platformun Beta sürümünden çıkıp tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor.

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