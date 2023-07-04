Eski Twitter CEO'sunun kuruluşu Bluesky'a yoğun talep: Kayıtlar durduruldu

"BLUESKY KAYITLARINI GEÇİCİ OLARAK DURDURACAĞIZ"



Bluesky yaptığı açıklamada, "Ekibimiz mevcut performans sorunlarını çözmeye devam ederken, Bluesky kayıtlarını geçici olarak duraklatacağız. Davet kodları çalışmaya devam ettiğinde sizi bilgilendireceğiz. Yakında daha fazla kullanıcıyı beta sürümümüze davet etmekten heyecan duyuyoruz!" ifadeleri yer aldı.

BLUESKY ÜYELİKLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bluesky yaptığı duyuruda üyeliklerin ne zaman açılacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca platformun Beta sürümünden çıkıp tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor.