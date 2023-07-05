Twitter'ın rakibi Threads başlangıçta AB ülkelerinde kullanılamayacak

Meta'nın Twitter'a rakip olan Threads adlı Instagram uygulamasının, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta yarın (6 Temmuz) başlatılması planlanmasına rağmen, Avrupa'nın geri kalanına yakın bir zamanda gelmeyebilir.



Independent'in haberine göre, Meta sözcüsü İrlanda Veri Koruma Komisyonu'na hizmetin "bu noktada" AB'de sunulmayacağını söyledi.



Threads, daha sıkı veri gizliliği gereksinimleri nedeniyle Avrupa'nın birçok bölgesinde başlatılmayabilir. Meta'ya verilen bir kararla, şirketin kişiselleştirilmiş reklamlar sunmadan önce kullanıcılardan onay alması gerekiyor.

VERİLERİN OTOMATİK OLARAK AKTARILMASI SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

Ayrıca, Threads'in Instagram'dan veri aktarması, özellikle reklam ve davranış bilgilerini içeren verilerin otomatik olarak aktarılması, Avrupa'da sorunlara neden olabilir. Threads, Twitter'ın tweetlere sınırlama getirmesi ve güçlü kullanıcı uygulaması Tweetdeck'in hizmet kalitesinin düşmesi gibi sorunlarla birlikte geliyor.



Twitter'ın aktif kullanıcılarının bir bölümü, Bluesky ve Mastodon gibi uygulamalara alternatif arıyor olsa da, bazıları Meta'nın ölçeği nedeniyle Threads'i en uygun seçenek olarak gördüğü belirtildi.

Ayrıca kullanıcıların CEO Mark Zuckerberg ve Facebook'un gizlilik geçmişleriyle ilgili bazı endişeleri bulunduğu aktarıldı.