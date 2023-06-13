Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino'dan dönüşüm mesajı: "Küresel bir şehir meydanına dönüştürelim"

Elon Musk geçen yıl Twitter'ı 44 Milyar dolara satın aldığından beri, sahibi olduğu elektrikli araba üreticisi Tesla ve uzay şirketi SpaceX'in de dahil olduğu diğer işlerine odaklanabilmek için firmayı yönetecek birini bulma baskısı altındaydı.

ANKETLE İSTİFA ETTİ



Tüm bunların ardından Twitter hesabından anket yapan Musk, takipçilerine sizce Twitter CEO'luğunu bırakmalı mıyım? sorusunu yöneltti. Yüzde 57,5 evet çıkan anketin ardından işi alacak kadar çılgın birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim!" açıklamasını yapmıştı.



Yakın zaman önce dünyanın en zengin insanı unvanını geri alan Musk, Yaccarino'nun altı hafta içinde Twitter'ın yeni CEO'su olarak görev alacağını duyurdu.



Ancak, firmanın güven ve güvenlik başkanının istifasından sonra Yaccarino beklenenden daha erken göreve başladı.



Linda Yaccarino, NBCUniversal'ın reklam satışları başkanı olarak tanınıyordu.



