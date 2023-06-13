Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino'dan dönüşüm mesajı: "Küresel bir şehir meydanına dönüştürelim"

Twitter'ın yeni yöneticisi Linda Yaccarino, Elon Musk'tan görevi devraldıktan sonra çalışanlarına seslenerek şirket planlarını ve hedeflerini vurguladı.

Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino'dan dönüşüm mesajı: "Küresel bir şehir meydanına dönüştürelim"

geçen yıl 'ı 44 Milyar dolara satın aldığından beri, sahibi olduğu elektrikli araba üreticisi Tesla ve uzay şirketi SpaceX'in de dahil olduğu diğer işlerine odaklanabilmek için firmayı yönetecek birini bulma baskısı altındaydı.

ANKETLE İSTİFA ETTİ

Tüm bunların ardından hesabından anket yapan Musk, takipçilerine sizce Twitter CEO'luğunu bırakmalı mıyım? sorusunu yöneltti. Yüzde 57,5 evet çıkan anketin ardından işi alacak kadar çılgın birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim!" açıklamasını yapmıştı.

Yakın zaman önce dünyanın en zengin insanı unvanını geri alan Musk, Yaccarino'nun altı hafta içinde Twitter'ın yeni CEO'su olarak görev alacağını duyurdu.

Ancak, firmanın güven ve güvenlik başkanının istifasından sonra Yaccarino beklenenden daha erken göreve başladı.

Linda Yaccarino, NBCUniversal'ın reklam satışları başkanı olarak tanınıyordu.


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KÜRESEL BİR ŞEHİR MEYDANI

Çalışanlarına mesaj veren Yaccarino, "Twitter'ın dünyanın en doğru gerçek zamanlı bilgi kaynağı olma misyonu var." ifadelerini kullandı.

Yaccarino çalışanlarına gönderdiği "Twitter 2.0'ı birlikte inşa etmek" başlıklı e-posta aracılığıyla, Elon Musk'ın Twitter'ı küresel bir şehir meydanına dönüştürmesi hedefini yeniledi.

SANSÜRSÜZ BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Dönüşüm mesajı veren Yaccarino, "Toplumları daha ileriye götürmek amacıyla, sansürsüz bilgi alışverişi ve açık diyalog yoluyla, dönüşüme ihtiyacımız olduğu daha açık bir hale geliyor” ifadelerini kullandı

Wedbush Securities'den Daniel Ives, "Linda'nın Twitter için sağlam bir vizyonu olduğuna inanıyoruz" dedi.

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