Son dönemde platforma entegre ettiği yeni özellikler ile gündeme gelen Twitter listeler için yeni özelliğini duyurdu.



Mikro blog platformu Twitter listeler özelliğini güncelledi. Yeni güncelleme ile Twitter kullanıcılarına önerilen hesap tavsiyeleriyle birlikte listeler önerilerinde de bulunacak.



Twitter’dan konu ile ilgili yapılan paylaşımda listelere gelen yeni özellikler ile ilgili açıklamada “Bir liste hazırla. Yeni listeler keşfet. Bir listeyi takip et. Bir listeyi tweet at” ifadesine yer verildi.



Twitter, geçtiğimiz hafta sesli tweet kullanımı başlatmıştı. Sınırlı kullanıcı tarafından denenmeye başlanan özellikle birlikte kullanıcılar ses kayıtlarını tweet olarak paylaşma imkanına kavuşmuştu.

