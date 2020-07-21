Twitter saldırısı ile toplanan Bitcoin'ler bloke edildi

Kripto para platformu Twitter'daki hack saldırısı sonrası toplanan 280 bin dolar değerindeki Bitcoin transferini bloke ettiğini açıkladı.

ntv.com.tr 21.07.2020 - 09:42

Twitter saldırısı ile toplanan Bitcoin'ler bloke edildi

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Son dönemin en büyük siber saldırılarından biri olarak tarihe geçen  Twitter saldırısı sonrası yeni bir gelişme yaşandı. 
  
Kripto para platformu Coinbase  Twitter'daki pek çok ünlü isim ve şirketi hedef alan hack saldırısı sonrası toplanan 280 bin dolar değerindeki  Bitcoin transferini dondurduğunu açıkladı. 
  
İngiliz Daily Mail gazetesinin şirket açıklamalarından derlediği haberine göre, söz konusu paranın 1100 kişiden alındığı bilgisinin altı çizildi. 
  
Geçtiğimiz hafta yaşanan saldırı sonrası ABD eski Başkanı Barack Obama, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amerikalı iş insanı Warren Buffett, ünlü şarkıcı Kanye West, ABD'li politakacı ve iş insanı Michael Bloomberg, Apple ve Uber'in Twitter hesabından Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesaj paylaşılmıştı. 

Hacker'lar tarafından ele geçirilen hesaplar üzerinden atılan mesajların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılması istendi. Hacker'lar tarafından ele geçirilen hesaplar üzerinden atılan mesajların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılması istendi.

Mesajda "Adresime gönderilen tüm Bitcoin ödemelerini iki katına çıkarıyorum. Bin dolar gönderiyorsun ve 2 bin dolar geri gönderiyorum" ifadeleri yer almıştı. 
  
Konuyla ilgili soruşturma başlatan Twitter saldırıdan toplam 130 kişi ve kurumun hedef alındığını açıklamıştı 
  
TWITTER CEO'SU DA HACK'LENMİŞTİ 
  
Geçtiğimiz yıl Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in resmi Twitter hesabı  hack'lenmiş, mikro blog platformu hesabı geri aldıktan sonra bu olaya neden olan sorunun çözüldüğünü duyurmuştu. 

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