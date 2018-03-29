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Uber sürücüsüz otomobil kazasında anlaşmaya vardı

ntv.com.tr

Teknoloji
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Uber sürücüzü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının ailesi ile anlaşmaya vardı.

ABD’nin Arizona eyaletinin Tempe kentinde bir Uber'in sürücüsüz aracı bisiklet kullanan bir kadına çarparak ölümüne neden olmuştu.

Konu ile ilgili bir hukuk mücadelesine girmek istemeyen Uber, kazada hayatını kaybeden kadının ailesi ile anlaşmaya vardı.

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Ancak Uber'in kazada hayatını kaybeden aileye tazminat olarak ödeyeceği rakam ile ilgili resmi bir duyuru yapılmadı.

TESTLERİNİ ASKIYA ALDI

Uber, olayın ardından ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nın Toronto şehrinde sürücüsüz araç testlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, şirketin polisle iş birliği içerisinde olayın soruşturulmasına destek verdiğini bildirmişti.

SÜRCÜSÜZ UBER'İN KAZA ANI

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