Uber kullanıcıları artık uygulama ile helikopter seyahati de yapabilecek.



Uber'in New York için hayata geçirdiği bu proje kapsamında kullanıcılar kentin en işlek havalimanı olan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na (JFK) helikopter ile yolculuk edebilecek.



Uber haziran ayında söz konusu hizmeti bazı üyelerinin kullanımına sunmuştu. Şirketten yapılan açıklama ile bir süredir test aşamasında olan hizmetin bugün itibari ile tüm kullanıcıların beğenisine sunulduğu bilgisine yer verildi.



ABD basınında yer alan haberlere göre ortalama 8 dakika süren uçuş için talep edilen ücret kişi başı 200 ila 225 dolar arasında değişiyor.

