Uber evden çalışma uygulamasını 2021'e kadar uzattı

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen corona virüs (COVID-19) pek çok şirketin planlarını da altüst etmiş durumda.



Seyahat ve taşımacılık sektörlerine getirdikleri dijitalleşme ile kısa sürede büyüyen Uber de salgın nedeniyle ciddi kayıplar yaşıyor.



Business Insider'da yer alan habere göre, şirket evden çalışma modeline devam etmeye karar verdi.



Uber'den yapılan açıklama ile isteyen ofis çalışanlarının Haziran 2021'e kadar evden çalışmaya devam edebileceği bildirildi.



Aynı açıklamada bu kişilere gerekli donanımlara sahip olmaları için şirket tarafından 500 dolara kadar yardım yapılacağı bilgisinin de altı çizildi.



Ancak şirket hala sürücüler için resmi bir açıklamada bulunmuş değil.



Uber geçtiğimiz aylarda toplam çalışanlarının yüze 14’üne denk gelen 3 bin 700 kişinin işine son vermişti.

