Ubisoft, uzun süre giriş yapılmayan hesapları siliyor mu?

Ubisoft artık sırf yeterince sık giriş yapmadığınız için oyunlarınızı silmeyeceğini söylüyor. Ubisoft'un kıdemli kurumsal iletişim müdürü Jessica Roache yaptığı açıklamada "Satın alınan PC oyunlarını içeren hesaplar silinmeye uygun değildir" dedi.

Ubisoft, uzun süre giriş yapılmayan hesapları siliyor mu?

Geçtiğimiz günlerde, Ubisoft tarafından gönderilen bir e-postanın ekran görüntüsü oyunseverleri paniğe sürükledi.

Bu e-postada Ubisoft'un yeterince sık giriş yapmadıkları için aktif olmayan hesapları satın aldıkları tüm oyunlar da dahil olmak üzere silmeyi planladığı belirtiliyordu.

Aldığı bir e-postayı paylaşan kullanıcı, "Bir süre giriş yapmazsanız UBISOFT hesabınızı kapatır. Satın aldığınız tüm oyunları sonsuza dek kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.

Ubisoft ise bu Tweet'e, "Selamlar. Sadece 30 gün içinde (resimde görülen e-postayı aldıktan sonra) hesabınıza giriş yaparak ve e-postada bulunan Hesap Kapatmayı İptal Et bağlantısını seçerek hesabınızın kapatılmasını önleyebileceğinizi belirtmek istedik. Oyunlarınıza veya hesabınıza erişiminizi kaybetmenizi kesinlikle istemiyoruz, bu nedenle giriş yapmakta herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen bizimle bir destek vakası oluşturun." yanıtını verdi.

Öte yandan The Verge'e konuşan Ubisoft'un iletişim üdürü Jessica Roache, ""Satın alınan PC oyunlarını içeren hesaplar silinmeye uygun değildir" ifadelerini kullandı.

PC World'ün haberine göre, iki yıl boyunca aktif olmayan bir oyuncu nihayet tekrar giriş yaptığında hesabının silindiğini fark etti. Hesap geri yüklendiğinde yüzlerce dolarlık oyunun kayıp olduğu görüldü. Habere yanıt olarak Ubisoft, durumu düzeltmek için oyuncuya ulaşacağını söyledi.

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