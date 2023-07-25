Ubisoft, uzun süre giriş yapılmayan hesapları siliyor mu?

Geçtiğimiz günlerde, Ubisoft tarafından gönderilen bir e-postanın ekran görüntüsü oyunseverleri paniğe sürükledi.



Bu e-postada Ubisoft'un yeterince sık giriş yapmadıkları için aktif olmayan hesapları satın aldıkları tüm oyunlar da dahil olmak üzere silmeyi planladığı belirtiliyordu.



Aldığı bir e-postayı paylaşan kullanıcı, "Bir süre giriş yapmazsanız UBISOFT hesabınızı kapatır. Satın aldığınız tüm oyunları sonsuza dek kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.



Ubisoft ise bu Tweet'e, "Selamlar. Sadece 30 gün içinde (resimde görülen e-postayı aldıktan sonra) hesabınıza giriş yaparak ve e-postada bulunan Hesap Kapatmayı İptal Et bağlantısını seçerek hesabınızın kapatılmasını önleyebileceğinizi belirtmek istedik. Oyunlarınıza veya hesabınıza erişiminizi kaybetmenizi kesinlikle istemiyoruz, bu nedenle giriş yapmakta herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen bizimle bir destek vakası oluşturun." yanıtını verdi.



Öte yandan The Verge'e konuşan Ubisoft'un iletişim üdürü Jessica Roache, ""Satın alınan PC oyunlarını içeren hesaplar silinmeye uygun değildir" ifadelerini kullandı.



PC World'ün haberine göre, iki yıl boyunca aktif olmayan bir oyuncu nihayet tekrar giriş yaptığında hesabının silindiğini fark etti. Hesap geri yüklendiğinde yüzlerce dolarlık oyunun kayıp olduğu görüldü. Habere yanıt olarak Ubisoft, durumu düzeltmek için oyuncuya ulaşacağını söyledi.



Hey there. We just wanted to chime in that you can avoid the account closure by logging into your account within the 30 days (since receiving the email pictured) and selecting the Cancel Account Closure link contained in the email. We certainly do not want you to lose access to… — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) July 20, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin