Üç kardeşin Örümcek Adam deneyi hastanede bitti

Bolivya'da üç kardeş, Örümcek Adam güçlerine sahip olmak için ilginç bir deneye imza attı.



Tıpkı filmde olduğu gibi zehirli olduğu bilinen karadul örümceğine kendilerini ısırtan kardeşlerin deneyi hastanede bitti.



Llallagua'daki hastaneye kaldırılan çocukların durumunun kötüleşmesi üzerine Bolivya'nın başkenti La Paz'daki çocuk hastanesine transferi gerçekleşti.



İsimleri açıklanmayan 8, 10 ve 12 yaşlarındaki kardeşlerin sağlık durumlarının çocuk hastanesinde uygulanan tedavi sonrası iyi olduğu açıklandı.



Hastaneden konu ile ilgili yapılan açıklamada örümcek ısırığına karşı serum verilen çocukların durumu iyileşmeye başladı.

