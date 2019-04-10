Uçak ve helikopter üretimi için dev tesis (Dijital fabrika olarak hayata geçirecek)

Alınan bilgiye göre, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki merkez yerleşkesinde 181 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek tesis, 95 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Tesiste, yüksek teknoloji, kalite ve verimlilikte üretim yapılacak.



Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayacak. Tesiste, üst düzey teknolojik üretimin yanında yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirmeleri yapılacak. Buradaki tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılarak, yüksek doğruluk ve verimlilik elde edilecek.



"HAVACILIK DEVLERİ" İÇİN DE ÜRETİM



Tesiste, gelişmiş kesim ve ölçüm sistemleri kullanılacak. Üretilen parçalar ultrasonik ve x-ray sistemli tahribatsız muayene yöntemleriyle kalite kontrol süreçlerinden geçirilecek ve bunların montajı yapılacak.



Boyahaneler, yapay zekayla otonom olarak çalışacak ve tüm parçalar el değmeden boyanıp sevkiyata hazır hale getirilecek.

TUSAŞ, bu yatırımla üretim kapasitesini büyük ölçüde artıracak ve yapacağı ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.



Ürettiği özgün ürünlerin yanı sıra çok uluslu şirketlerle iş birlikleri yürüten TUSAŞ, tesiste kendi geliştirdiği hava araçlarının yanı sıra Airbus, Boeing gibi global havacılık devleri için üretimler gerçekleştirecek.