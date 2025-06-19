Uçaklar yakın gelecekte hava ile çalışabilir!

Geleneksel jet yakıtlarının çevresel etkileri ve sınırlı kaynakları, havacılığı yeni çözümler aramaya zorluyor. Bilim insanlarına göre, “ince hava”dan elde edilen e-yakıtlar yakın gelecekte sürdürülebilir uçuşların anahtarı olabilir.



Uçakların doğrudan havadan “yakıt çekmesi” kulağa bilim kurgu gibi gelse de, uzmanlara göre bu teknoloji sanılandan çok daha yakın. Üçüncü nesil sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) olan e-yakıtlar ya da “güçten sıvıya” yakıtlar, karbondioksit ve hidrojenin sentezlenmesiyle üretilebiliyor.



Independent'ta yer alan habere göre, bu teknolojinin temelinde, atmosferdeki ya da sanayi kaynaklı CO2’nin hidrojenle birleşerek hidrokarbonlara dönüştürülmesi yatıyor. Bu bileşikler rafine edilerek jet yakıtına dönüştürülebiliyor.



EN BÜYÜK ENGEL: YÜKSEK MALİYET

E-yakıtların en büyük sorunu ise yüksek üretim maliyetleri. Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’na göre, e-yakıtın ton başına maliyeti yaklaşık 8 bin 720 dolar. Bu rakam, biyobazlı SAF için 2 bin 365 dolar, geleneksel jet yakıtı içinse sadece 830 dolar.



Bugün itibarıyla yalnızca Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, e-yakıtların üretimini teşvik eden düzenlemelere sahip. Bu pazarlarda da yalnızca atık veya yeşil hidrojen kullanımına izin veriliyor. Uzmanlar, bu durumun maliyet verimliliğini olumsuz etkilediği görüşünde.



Havacılık endüstrisinin e-yakıta geçiş yapıp yapmayacağı belirsizliğini korusa da, bazı havayolu şirketlerinin şimdiden alternatif enerji kaynaklarını test ettiği biliniyor.

