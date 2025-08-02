Uçaklarda sıvı kısıtlamaları kalkıyor mu?

Uçak yolculuklarında sıvılarla terör saldırısı ihtimali nedeniyle, el bagajında küçük bir miktarın üzerinde sıvı taşınması katı kurallarla yasak.

Şimdi Avrupa Birliği (AB), bu yasağın kaldırılmasına ilişkin bir adım attı.



DW'nin haberine göre AB Komisyonu Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada sıvıların patlayıcı içerip içermediğini güvenilir şekilde tespit edebilen tarama cihazlarının kullanımına onay verildiğini bildirdi.



Bu araçlar sayesinde el bagajlarına içeceklerden sıvı gıdalara ve kozmetik ürünlerine izin verilmesi mümkün hale geliyor.



MEVCUT 700 CİHAZ YENİ TEKNOLOJİYİ KULLANIYOR

AB Komisyonu'na göre, halihazırda Birliğin 21 ülkesindeki havalimanlarında kurulu 700 cihaz, söz konusu teknolojiyle çalışıyor.

Cihazlar el bagajını, tıpta da kullanılan bilgisayarlı tomografi (BT) teknolojisi yöntemiyle tarıyor.



GEÇİŞ SÜRECİ ZAHMETLİ VE MALİYETLİ

Almanya Havalimanları Birliği'nin (ADV) bir sözcüsü ise ülkedeki tüm kontrol noktalarının dönüştürülmesinin zahmetli ve maliyetli olacağını söyledi.

Sözcü, "Uygulama sadece yüksek maliyetlere neden olmakla kalmıyor, kontrol noktalarında kapsamlı yapısal ayarlamaları da şart koşuyor" diyerek Almanya'da geçişin zor ve uzun süre alabileceğine dikkat çekti.