Uçakların geleceği değişiyor: Acil durumda kendisi inecek

Gökyüzündeki güvenlik kaygıları artarken, uçak üreticisi Cirrus, tek motorlu SR Serisi G7+ modelinde çığır açan bir yenilik getirdi. Safe Return (Güvenli Dönüş) adı verilen bu sistem, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından onaylanan ilk otonom uçak iniş sistemi olma özelliğini taşıyor.



Yolcu bölümünün üst kısmında yer alan parlak kırmızı bir düğmeye basıldığında aktif hale gelen sistem, pilotun uçuşu devam ettiremeyecek durumda olduğu senaryolarda uçağın kontrolünü tamamen ele alıyor.



CNN'de yer alan habere göre, gelişmiş algoritmalar, en uygun iniş pistini belirliyor ve uçağı otomatik olarak yönlendiriyor. Bu süreçte hava trafik kontrolüne acil durum bildirimi gönderilirken, yolcular da gerektiğinde kontrolörlerle iletişim kurabiliyor.

"TIPKI BİR PİLOT GİBİ"



Cirrus Aircraft’ın kıdemli başkan yardımcısı Ben Kowalski, sistemin tıpkı bir pilot gibi karar verdiğini belirtti. “İlk yaptığı şey bir seçim yapmak: Nereye gitmeliyiz? Uçak tüm verileri değerlendirip doğru kararı alıyor.” ifadelerini kullandı.



Safe Return daha önce Cirrus’un lüks modeli Vision Jet’te kullanılmış ve başarıyla sertifikalandırılmıştı. Şimdi ise daha ulaşılabilir olan SR Serisi G7+ modelinde de bu teknoloji standart hale geliyor.

Cirrus ayrıca, uçaklarında standart bulunan Cirrus Gövde Paraşüt Sistemi ile de tanınıyor. Bu sistem sayesinde tüm uçak gövdesi, acil durumlarda paraşütle yere indirilebiliyor.