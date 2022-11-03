Üçüncü çeyrekte 37 blokzinciri saldırısı yaşandı

Küresel ekonomik gelişmelerle zor bir yıl geçiren kripto para ve blokzinciri ekosistemi, güvenlik ihlalleri ve siber saldırılarla da dikkate değer kayıplar yaşadı. Blokzinciri Güvenlik İttifakı tarafından yayımlanan 2022 üçüncü çeyrek verilerinde, üç ayda 37 saldırının kaydedildiği belirtildi. Bu saldırılardan kaynaklanan kayıplar 405 milyon doları bulsa da ikinci çeyreğe kıyasla %43,6, ilk çeyreğe kıyasla da %59,6 azaldı. İlk 9 ay değerlendirildiğinde ise toplam kayıpların 2,3 milyar doları aştığı görüldü.



Yüksek güvenlikli kripto para borsası yazılımları sunan BHDB Bilişim’in Kurucusu Tekin Uğuz, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Dünya çapında faaliyet gösteren kripto para borsası sayısının 500’ün üstünde olduğunu hatırlatan Tekin Uğuz, “Kripto ekosistemi içinde saygın bir veri kaynağı olarak kabul edilen Coinmarketcap, bu borsaların yalnızca 252’sini izliyor. Yatırımcılar için doğru kripto para borsası seçimi önemliyken, kripto para borsası kurarak sektörde ilerlemek isteyenlerin ise doğru ve güvenli yazılımı bulmaları gerekiyor" dedi.



MERKEZİYETSİZ BORSALAR VE KÖPRÜ TEKNOLOJİLERİ HEDEFLENİYOR



Üçüncü çeyrekte tespit edilen siber saldırılara ilişkin raporda, toplam kayıpların %92’sinden zincirler arası köprülerin ve merkeziyetsiz finans (DeFi) teknolojilerinin sorumlu olduğu görüldü. NFT platformları, merkeziyetsiz borsalar (DEX), merkeziyetsiz özerk organizasyonlar (DAO) ve cüzdanlar, saldırıya uğrayan proje türleri arasında yer aldı. Merkezi borsalara kıyasla sınırlı likiditeye sahip olan ve daha karmaşık yapılar sunan merkeziyetsiz borsaların dezavantajlarının siber saldırılarla daha da gün yüzüne çıktığını savunan BHDB Bilişim Kurucusu Tekin Uğuz, “Pek çok yatırımcı garantili likidite, güvenliği yüksek bir yatırım ortamı ve ihtiyaç duyulduğunda başvurabileceği yasal bir muhatap arıyor. Bu durum, kullanıcı gözünde merkezi borsaların önemini artırıyor. BHDB Bilişim olarak sektöre yeni bir bakış açısı getirebilecek girişimcilerin merkezi borsa projelerini hayata geçirme sürelerini kısaltarak istedikleri kripto para borsa yazılımını anahtar teslim sunuyoruz. Geliştirdiğimiz yazılımıyla girişimciler TL, USD veya EURO para birimlerinin her biriyle çalışabilecek şekilde yapılandırılmış, istenen kripto para birimlerinin listelendiği, güvenli borsalarını hemen açabiliyor. Talep üstüne mobil uygulamasıyla birlikte sunduğumuz çözümümüzde, müşterilerimizin ihtiyacına uygun ek geliştirmeler de yapabiliyoruz. Sunucu ve benzeri tüm servisleri biz sağlıyor, sözleşmeli olarak destek hizmetleri sunuyoruz” dedi.



“HERKES KENDİ BLOKZİNCİRİ AĞINI VEYA CÜZDAN UYGULAMASINI KURABİLİR”



Bugün kripto para borsası açmanın zor olmadığına dikkat çeken ve hizmetlerinin yalnızca borsayla sınırlı kalmadığını hatırlatan Tekin Uğuz, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Dileyen müşterilerimiz için BTC, ETH, DOGE, TRON gibi kendi kripto para birimine sahip blokzinciri ağları da oluşturabiliyor ve bu projeleri reklam ve kurumsal iletişim çalışmalarıyla destekliyoruz. Blokzinciri ağının yanı sıra Trust Wallet, MetaMask gibi kripto yatırımcılarının ve NFT tüccarlarının aktif olarak kullanması gereken cüzdan uygulamaları da geliştirebiliyoruz. Yüksek güvenlik teknolojileriyle korunan, uzaktan müşteri edinimi düzenlemelerine tabi olarak geliştirilen ve iki faktörlü doğrulama gibi kullanıcı merkezli güvenlik önlemlerini de içeren beyaz etiket yazılım paketlerimiz sayesinde, kripto ekosistemine piyasa yapıcı olarak dahil olmak isteyen tüm müşterilerimize kripto borsa yazılımı, coin çıkartma, coin üretme, NFT oluşturma ve yayımlama, blokzinciri ağı oluşturma gibi hizmetler sunuyoruz. Hizmetlerimiz, Türkiye’de ve daha çok yurt dışı pazarlarda rağbet görüyor.”