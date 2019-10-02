AMD Ryzen PRO ve Athlon PRO masaüstü işlemciler güçlü performans, dahili güvenlik özellikleri ve kurumsal sınıf güvenilirliği birleştirerek işinizi halletmenizi sağlıyor.

2019’un son çeyreğinde başlamak üzere HP ve Lenovo’nun AMD Ryzen PRO ve Athlon PRO masaüstü işlemcileriyle güçlendirilmiş, dayanıklı kurumsal masaüstü PC’ler de satışa sunulmuş olacak.



HP ve Lenovo’nun kullanışlı tasarımlarını güçlendiren ve her türlü ofis ortamına uyması için tasarlanan AMD Ryzen 9 PRO 3900, AMD Ryzen 7 PRO 3700 ve AMD Ryzen 5 PRO 3600 işlemcileri, gelişmiş 7nm “Zen 2” çekirdek mimarisi üzerine inşa edildi.

Ailenin tepesinde yer alan AMD Ryzen 9 PRO 3900 işlemci, herhangi bir kurumsal işlemcide bulunan en yüksek çekirdek ve iş parçacığı sayısı sunuyor.

12 çekirdek ve 24 iş parçacığına kadar performans sunan bu işlemciler, en zorlu iş ortamları için yüksek performans ve yüksek verimlilik sağlarken, güç tasarrufunu performanstan ödün vermiyor.