Üçüncü uzay yürüyüşü sona erdi: Çinli taykonotlar görevi tamamladı
Üç Çinli taykonotun üçüncü uzay aracı dışı faaliyetleri tamamlandı. Taykonotlar beş aylık sürede çok sayıda uzay bilimi deneyi gerçekleştirdi.
Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Shenzhou-19 misyonunda görevli üç taykonotun Pekin saatiyle dün 20.50’de üçüncü uzay aracı dışı faaliyetlerini tamamladığını bildirdi.
Taykonotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze, yaklaşık 7 saatlik uzay aracı dışı faaliyetlerinin ardından uzay istasyonunun robotik kolu ve yeryüzündeki araştırmacıların desteğiyle planlanan tüm görevleri tamamladı.
Shenzhou-19 misyonunda görevli taykonotlar, yaklaşık beş aylık sürede çok sayıda uzay bilimi deneyi ve teknik test gerçekleştirdi.
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