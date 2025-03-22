Üçüncü uzay yürüyüşü sona erdi: Çinli taykonotlar görevi tamamladı

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Shenzhou-19 misyonunda görevli üç taykonotun Pekin saatiyle dün 20.50’de üçüncü uzay aracı dışı faaliyetlerini tamamladığını bildirdi.

Taykonotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze, yaklaşık 7 saatlik uzay aracı dışı faaliyetlerinin ardından uzay istasyonunun robotik kolu ve yeryüzündeki araştırmacıların desteğiyle planlanan tüm görevleri tamamladı.



Shenzhou-19 misyonunda görevli taykonotlar, yaklaşık beş aylık sürede çok sayıda uzay bilimi deneyi ve teknik test gerçekleştirdi.