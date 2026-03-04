UFO teorilerine konu olan emekli ABD generali gizemli şekilde kayboldu

ABD Hava Kuvvetleri’nden emekli general William Neil McCasland’ın gizemli kayboluşuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yetkililer, New Mexico eyaletinde popüler bir yürüyüş parkuru yakınlarında olası bir görgü tanığı bildirimini değerlendiriyor.

Bernalillo County Şerif Ofisi’nin açıklamasına göre, 68 yaşındaki McCasland son olarak, hafta sonu yerel saatle yaklaşık 11.00’de Albuquerque kentindeki Quail Run Court NE civarında görüldü.

Yakınları, deneyimli bir yürüyüşçü ve bisikletçi olan McCasland’ın evden saatini ve telefonunu almadan çıkmasının alışılmadık bir durum olduğunu belirtiyor.

OLASI GÖRGÜ TANIĞI

Facebook’ta paylaşım yapan bir kadın, kaybolduğu saatlerde Piedra Lisa Kanyonu’ndaki Whitewash parkuru başlangıcına yakın bir noktada McCasland’a benzeyen birini gördüğünü iddia etti ve bilgiyi yetkililere ilettiğini açıkladı.

Albuquerque Trail Running Crew grubunda paylaşılan gönderide, Mj Davis adlı kullanıcı söz konusu kişinin parkurun başındaki dere üzerindeki köprü yakınında tek başına durduğunu yazdı. Arama çalışmalarını yürüten Bernalillo County Şerif Ofisi (BCSO) aynı paylaşım altında kullanıcıları bilgileri doğrudan yetkililere iletmeleri konusunda uyardı, ancak iddiayı kamuoyuna açık şekilde yalanlamadı.

KARİYERİ VE UFO İDDİALARI

New Mexico’daki Kirtland Hava Üssü’nde görev yapmış olan McCasland, daha önce Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı’nın başkanlığını yürütmüştü.

Daily Mail'e göre, söz konusu tesisler zaman zaman UFO meraklıları tarafından gizli ileri havacılık teknolojileri ve açıklanamayan olaylara yönelik çalışmalarla ilişkilendirilse de yetkililer bu merkezlerin ulusal güvenlik ve deneysel savunma projelerine odaklandığını belirtiyor.

McCasland’ın adı, 2016’da WikiLeaks tarafından yayımlanan ve Hillary Clinton’ın kampanya başkanı John Podesta’ya ait e-postalarda da geçmişti. Blink-182 grubunun kurucusu ve UFO odaklı To The Stars Academy’nin kurucusu Tom DeLonge, bu yazışmalarda McCasland’ın kendisine danışmanlık yaptığını iddia etmişti. Ancak bu iddialar McCasland veya resmî kayıtlar tarafından doğrulanmadı.

McCasland’ın UFO enkazları, insan dışı teknoloji ya da gizli uzaylı programlarında görev aldığını gösteren, kamuya açık herhangi bir kanıt yok. Resmi kariyeri, ileri havacılık araştırmaları ve savunma teknolojileri üzerine yoğunlaşıyordu.

HALKTAN YARDIM ÇAĞRISI

Yetkililer, McCasland hakkında bilgi sahibi olan kişilerin Bernalillo County Şerif Ofisi’ne mesaj veya telefon yoluyla ulaşmasını istedi.

2013 yılında Hava Kuvvetleri’nden emekli olan McCasland, daha sonra özel sektörde çalışmış ve Applied Technology Associates şirketinde teknoloji direktörü görevini üstlenmişti. Arama çalışmaları ise halen devam ediyor.