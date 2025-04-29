UFO uzmanından uzaylı uyarısı: "Masum insanları öldürüyorlar"

Dünyanın en saygın UFO uzmanlarından biri, UFO olaylarının ardındaki varlıkların sadece bizi gözlemlemediğini, aynı zamanda masum insanları da öldürdüğünü iddia ediyor.



İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, altmış yıllık kariyeriyle UFO konusundaki her ciddi tartışmanın merkezinde yer alan Jacques Vallée, insanlığa uyarıda bulunuyor.

EN AZ YARIM DÜZİNE VAKA VAR



Vallée, "Veritabanına katkıda bulunduğum dosyalarımda, ölümle sonuçlanan yaralanmaların kasıtlı olduğu en az yarım düzine iyi belgelenmiş vaka olduğunu söyleyebilirim" dedi.



Vallée'ye göre, insanlığın uzun süredir bilimkurgu malzemesi olarak görmezden geldiği ürpertici uyarılar gerçek ve hükümetler bunu yıllardır biliyor.

İNSAN ÖLÜMLERİNİ BELGELEDİ



Vallée, Pentagon bağlantılı gizli bir UFO araştırmasında çalışırken bizzat kendisinin derlediği dosyalarda, UFO'larla karşılaşmalar sonucu kasıtlı olarak gerçekleşen insan ölümlerine dair kanıtlar bulunduğu, çarpıcı ve rahatsız edici bir ifşaatta bulundu.



Dosyalar, Gelişmiş Havacılık Silah Sistemleri Uygulamaları Programı'nda (AAWSAP) bir araya getirildi.

BAŞKA GEZEGENLER DEĞİL, BAŞKA GERÇEKLİKLER



UFO'ların uzak gezegenlerden ziyade başka gerçekliklerden geliyor olabileceğini ilk öne süren kişi olan Vallée, uyarısının spekülatif bir histeri olmadığında ısrar ediyor.



Gerçekten de Vallée uç bir figür değil. Kendisi de ABD hükümetine danışmanlık yapan, Project Blue Book gibi öncü araştırmalara katkıda bulunan ve Steven Spielberg'in Üçüncü Türden Yakınlaşmalar filmindeki Fransız araştırmacı karakterine ilham veren bilim insanı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KORKUNÇ KANITLAR



Las Vegas'taki bir havacılık tesisinde yürütülen AAWSAP soruşturması sırasında ekipler, dünyanın dört bir yanından titizlikle korkunç kanıtlar topladı.



Vallée ayrıntılar konusunda temkinli davranırken, yaralanmaların kaza değil, saldırganlık eylemi olduğunu öne sürdü.



Ürkütücü gerçek, gizli raporların, şirket gizliliğinin ve hükümetin ilgisizliğinin ardında saklı görünüyor.



UFO uzmanları, şok edici ifşaların dünya dinlerini parçalayabileceğine, hükümetlere olan güvenin sarsılmasına ve küresel paniğe yol açabileceğine inanıyor.

