Uganda ilk uydusunu uzaya gönderdi

Doğu Afrika ülkesi Uganda, ilk uydusunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlattı. Uyduyu NASA fırlattı.

Uganda ilk uydusunu uzaya gönderdi

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Uganda Bilim ve Bakanlığı, Ugandalı ve Japon mühendisler tarafından geliştirilen "PearlAfricaSat-1" isimli uydunun aralık ayında alçak yörüngeye yerleşmiş olacağını duyurdu.

Uydu, hava durumu tahminleri, su seviyesi kontrolü, doğal kaynakların haritalandırılması ve tarımsal amaçlı kullanılacak.

Afet önleme ve altyapı planlamada da kullanılacak olan uydu, ABD Havacılık ve Dairesince () fırlatıldı.

Ülkenin ilk uydu programı olma özelliği taşıyan uyduyla daha sonra bu alanda yetişen yerel mühendislerin iletişim kuracağı belirtildi.

Sahra Altı 'da Gana, Nijerya, Güney Afrika, Etiyopya ve Ruanda gibi az sayıda ülkenin uzayda uydusu bulunuyor.

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