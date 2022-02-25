Ukrayna'da görünmeyen savaş: Siber seferberlik çağrısı

Hazırlayan: Ahmet Bal / ntv.com.tr

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Günümüzde savaş konvansiyonel metodların dışında da yürütülüyor. Bildiğimiz anlamda savaş iki rakip ülkenin karşı karşıya gelmesi. Ancak zaman içerisinde soğuk savaş, vekalet savaşı ve internet dünyasıyla birlikte siber savaş sahadaki aktif çatışmaların yanısıra verilen mücadeleler arasında yer alıyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün resmen Ukrayna'ya saldırıyı başlatmıştı. Rus ordusuna ait silahların dünden itibaren kullanılması savaşın başlangıcının dün olduğu anlamına gelmiyor. Rusların ayrılıkçılar üzerinden Ukrayna'da uzun yıllardır bir vekalet savaşı yürüttüğü biliniyor. Kremlin her defasında bunu yalanlasa da Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçılar askeri ve teknolojik desteğinin büyük bir kısmını Moskova'dan alıyor.

KURUMLAR SALDIRI ALTINDA



Vekalet savaşının dışında Moskova'nın tercih ettiği bir diğer yöntem ise siber saldırılar. Bir organizasyonun ya da devletin internet altyapısı koordineli bir şekilde hedef alınıyor. Ukrayna'da bir süredir bu durum görülüyor. Siber güvenlik raporlarına göre son bir haftada Ukrayna'da 70'ten fazla devlet sitesi saldırılar nedeniyle sorun yaşadı. ABD Başkanı Joe Biden dünkü açıklamasında bu konuya da değindi.



Siber güvenlik alanında gözlemci bir kuruluş olan Netblocks'un aktarımına göre Rusya'nın askeri operasyonundan 12 saat önce Ukrayna'nın Dışişleri, Savunma, İçişleri bakanlıklarıyla beraber güvenlik ve bakanlar kurulunun siteleri saldırıya uğradı. Saldırıların türü DDoS olarak açıklandı. DDoS eş zamanlı olarak bir sunucuya sınırının çok üstünde sorgu atılmasıyla yapılıyor. Basitçe bir siteye aynı anda milyonlarca makineden giriş yapma denemesiyle sistemin kendisi yavaşlatması ya da kapatması olarak özetlenebilir.



Nitekim Ukrayna'nın Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, "Devletimize yönelik bir büyük DDoS daha saldırısı başladı" açıklamasını yapmıştı.



SİBER SEFERBERLİK ÇAĞRISI GELDİ

Ülkelerin internet saldırıları için ekipler oluşturduğu veya bağımsız şirketlerle çalıştığı biliniyor.

Ukrayna hükümeti savaş sonrası genel seferberlik ilan etti. Askeri anlamda seferberlik eli silah tutan erkeklerin cephede savaşmaya gönderebileceği anlamına geliyor. Hükümet 18 - 60 yaş arasındaki bütün erkeklerin ülkeden çıkışını yasakladı. Binlerce Ukraynalı cepheye gidebilmek için gönüllü oldu.



Öte yandan hükümetten siber seferberlik denebilecek bir çağrı da geldi. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre hacker forumlarında Rus birliklerine saldırı duyuruları yapılıyor. Bir paylaşımda, "Ukrayna siber topluluğu, ülkemizin siber savunmasına katılma zamanı" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımın devamında sibergüvenlik uzmanlarının başvuru yapabileceği bir form paylaşıldı. Formda kişilerin uzmanlıkları, zararlı yazılım geçmişleri ve profesyonel referansları istendi. Yüzlerce kişinin başvuruda yaptığı belirtildi.



Ukrayna merkezli bir siber güvenlik firmasının sahibi gönüllülerin saldırı ve savunma olarak iki gruba ayrıldığını aktardı. Savunma ekipleri ülkenin altyapılarına yapılan saldırıları geri püskürtmekle görevli. Örneğin 2015 yılında yapılan bir saldırıda 225 bin Ukraynalının elektrikleri kesilmişti. Bu siber saldırı Rusya devletiyle ilişkilendiriliyor.



Saldırı grupları ise daha çok siber istihbarat için Rus ordusunu hedef alıyor.



BIDEN DA VURGULAMIŞTI



Rusya'nın ABD'nin özel şirketlerine ve önemli altyapılarına yönelik siber saldırılarının devam ettiğine dikkati çeken Biden, "Biz bu saldırılara yanıt vermeye hazırız. Siber savunmalarını güçlendirmek ve Rusya'nın siber saldırılarına sert yanıt verebilmek için özel sektörle aylardır çalışıyoruz" ifadesini kullandı.



Biden, dün gece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek ABD'nin ve müttefiklerinin Ukrayna'ya ve halkına desteğini dile getirdiğini aktardı.



Ukrayna halkının 30 yıldır bağımsız olduğunu ve buna yönelik saldırıyı kabul etmeyeceklerini kaydeden Biden, "Şu anda tüm Avrupa ve dünyadaki özgürlük için çok tehlikeli bir andayız. Putin, küresel barışın korunmasına yönelik tüm ilkelere saldırdı. Şimdi tüm dünya Putin ve suçlu ortaklarının gerçek yüzünü görüyor." ifadesini kullandı.