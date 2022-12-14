Ukrayna'dan Musk'a savaşı gizliyor suçlaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kıdemli danışmanlarından Mikhail Podolyak, Twitter'ı ülkede devam eden çatışmalarla ilgili bilgileri gizlemekle suçladı.

Ukrayna'dan Musk'a savaşı gizliyor suçlaması

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Mikhail Podolyak, “Ukrayna'da  trendlerinden kayboldu. Rus saldırganlığından bahseden tweetler radikal bir şekilde azaltılıyor. Kullanıcıların Ukrayna telefon numarasıyla kayıt olmalarına veya hesaplara giriş yapmalarına izin verilmiyor" dedi.

Twitter'a göre, trendler “bir algoritma tarafından belirleniyor ve kimi takip ettiğinize, ilgi alanlarınıza ve konumunuza göre size uyarlanıyor.

Algoritma bir süredir veya her gün popüler olan konuları değil, o anda popüler olan konuları belirliyor.

Sosyal medya devi henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Podolyak, 2020 ABD başkanlık kampanyası sırasında platformdaki sansür uygulamalarını ifşa eden 'Twitter dosyalarının' yakın zamanda yayınlanmasını da eleştirdi.

Twitter'ın yeni liderliğinin artık Ukrayna krizi haberlerini sansürlediğini ima etti.

Podolyak ", acaba Sonbahar/Kış 2022 ile ilgili 'Twitter Dosyaları'nı görecek miyiz?" diye sordu.

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