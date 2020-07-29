ULAK.IM nedir? (Yerli mesajlaşma uygulaması ULAK.IM'ın özellikleri)

Yerli mesajlaşma uygulaması ULAK.IM, kurumsal haberleşme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

ntv.com.tr 29.07.2020 - 16:33

ULAK.IM nedir? (Yerli mesajlaşma uygulaması ULAK.IM'ın özellikleri)

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ULAK.IM popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp gibi anlık mesajlaşma hizmeti veren yerli ve milli kurumsal yapıya uygun uçtan uca anlık güvenli bir haberleşme platformudur.

ULAK.IM mesajları kayıt altına almadan ülke hatta kurum sınırları içerisinde saklayarak sesli ve görüntülü arama imkanı sunuyor.

Ulak, masaüstü uygulaması Windows ve MacOS işletim sistemlerinde çalışabiliyor.

Kurumsal haberleşme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen uygulamada ileri kripto algoritmaları kullanılıyor. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

- WebRTC internet tabanalı sesli ve görüntülü aramalarda güvenli iletişim protokolü olarak kullanılan ulak TreeKEM şifreleme kullanmaktadır.

- Uçtan uca güvenlik sayesinde, aradaki bileşenler, sunucu dahil olmak üzere, mesajları çözmesi mümkün değildir. Mesajlar yalnızca gönderici ve alıcı partilerin cihazlarında şifrelenip çözülebilir.

PLATFORM BİLEŞENLERİ

- Grup Oluşturma

- Anlık Mesajlaşma

- Sesli ve Görüntülü Konuşma

- Milli Mühendislik

- Bağımsız Platform

- Mobil Kullanım

- Genel ve Özel Bulut

- Güvenlik

- Dosya ve Medya Gönderimi

- Lokasyon Paylaşımı

- Geliştirilebilir Sistem

- Masaüstü Kullanım

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