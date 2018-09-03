BOOM 3 ve MEGABOOM 3’ün geliştirilmiş 45 metreye varan Bluetooth kablosuz kullanım alanı taşınabilirliği artırırken, su üzerinde yüzebilen yeni tasarımı ise ürünün deniz ve havuz gibi ortamlarda rahatça kullanılmasına imkân tanıyor. Hoparlörler, üst kısımda yer alan yeni özel tuşuyla rahat ve hızlı kontrol sunuyor. BOOM 3 ve MEGABOOM 3, su geçirmez ve darbelere karşı korumalı olmalarının yanı sıra yeni IP67 sertifikası sayesinde toza karşı da dayanıklılık sağlayarak, zorlu şartlar altında çalışabiliyor.



Ürünün üst kısmında yer alan yeni özel tuşu, telefonu sürekli taşımaya gerek bırakmadan şarkıları doğrudan hoparlörler üzerinden başlatmaya, duraklatmaya ve değiştirmeye olanak sağlıyor. Kablosuz şarj için, ayrıca satılan Ultimate Ears POWER UP şarj yuvasıyla uyumlu olan BOOM 3 ve MEGABOOM 3, yeniden konumlandırılan USB portu sayesinde serinin eski üyelerinin aksine dik olarak şarj edilebiliyor. Hoparlörler, motosiklet ceketleri ve yangın söndürme kıyafetleri için üretilen, iki tonlu yüksek kaliteli kumaşla yeniden tasarlanarak kullanıcılarına harika bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca MEGABOOM 3, orijinal MEGABOOM’dan daha derin bas ve geliştirilmiş netlik sunuyor.



Kullanıcılar, Ultimate Ears iOS mobil uygulamasını, yeniden tasarlanan BOOM 3 & MEGABOOM 3 ile eşleştirdiklerinde, Apple Music'in 45 milyondan fazla şarkısına ve tüm favori çalma listelerine tek dokunuşla erişebiliyor. Ayrıca müzik hayranları, Android'deki Deezer Premium'daki oynatma listelerine erişmek için hoparlörün üst tarafındaki özel tuşu kullanabiliyor. BOOM 3 ve MEGABOOM 3, 150 adede kadar hoparlörü aynı anda bağlamaya olanak sağlayan PartyUp uygulaması, yeni özel ekolayzerı, uzaktan açma-kapama kontrolleri ve yeni tasarlanmış ara yüzüyle birlikte müzikseverlerle buluşuyor.



BOOM 3 ve MEGABOOM 3’le en iyi hoparlörlerini yeni özelliklerle birlikte daha da üst seviyeye çıkardıklarını belirten Ultimate Ears Genel Müdürü Charlotte Johs, “Müziğin keyfini gerçek şekilde yaşayabilmeniz için, 360 derecelik dengeli sese sahip hoparlörleri, stilden ödün vermeden, dayanıklı bir şekilde geliştirdik. Aynı zamanda üst kısımdaki özel tuşla müziği tek bir dokunuşla daha hızlı kontrol etmenizi sağladık.” dedi.



BOOM 3 ve MEGABOOM 3, Night (Siyah), Sunset (Kırmızı), Lagoon (Mavi) ve Ultraviolet (Mor) olmak üzere dört farklı çift tonlu renkle birlikte satışa sunulacak.